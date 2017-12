Congé des fêtes bien mérité pour les Gauloises

Crédit photo : Courtoisie

C’est le samedi 2 décembre dernier que l’équipe féminine des Gauloises en volleyball collégial de L’ITA et Cégep – La Pocatière prenait part au 1er tournoi régulier du RSEQ en division 2.

Les Gauloises ont entamé leur début de saison dans la section B à la suite de 16 semaines de préparation et de deux tournois de classement.

Pour cette première compétition régulière de trois, les volleyeuses pocatoises devaient affronter Rivière-Du-Loup, Sainte-Foy et Matapédia et elles s’en sont fort bien sorties. Elles ont d’abord défait Rivière-du-Loup en deux manches (26-24 et 25-13) et ensuite Sainte-Foy en 3 manches (25-21, 16-25 et 15-12) dans un match plus intense pour ensuite subir une défaite en deux manches face à Matapédia. « On s’était donné pour objectif de gagner deux matchs sur trois lors de cette compétition parce qu’en bas de ça on calculait ne pas pouvoir atteindre la section A au prochain tournoi. Les filles veulent prouver qu’elles peuvent se mesurer aux meilleures et tenir leur bout et ça nous prenait ce résultat-là pour espérer faire cette démonstration dans la 2e moitié du calendrier. Les filles ont travaillé fort cet automne et un peu de repos ne fera pas de tort, le congé des fêtes arrive à point » de nous confier leur entraîneur Michel Pelletier.

Les Gauloises reprendront le collier dans moins d’un mois en tentant leur chance à la Coupe de l’Est-du-Canada les 5, 6 et 7 janvier 2018 au Cégep de Limoilou.