Conférence sur le fromage

Le Musée québécois de l’agriculture et de l’alimentation [MQAA] présente, en collaboration avec l’ITA campus de La Pocatière, « Les mardis-causeries au Musée ».

Les conférences, données par des professeurs de l’ITA, campus de La Pocatière, et d’autres intervenants du monde alimentaire et agricole, auront lieu au Musée, aux deux semaines, à 19 h, du 30 janvier au 9 avril. La première conférence aura lieu le mardi 30 janvier. Elle sera donnée par Mme Virginie Damphousse, Fromagerie du Campus, Université Laval et portera sur la science de la fabrication du fromage.