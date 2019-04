Une conférence participative sur Les Événements oubliés de la Côte-du-Sud, Kamouraska – L’Islet

Crédit photo : Courtoisie

Le Musée de la mémoire vivante accueillera Maurice Gagnon, journaliste et auteur des volumes Les Événements oubliés de la Côte-du-Sud, Kamouraska — L’Islet, tomes 1 et 2 (2016 et 2018). M. Gagnon animera une conférence participative portant sur des événements décrits dans ses livres.

C’est à la suite de travaux de recherche et d’entrevues sur le terroir kamouraskois et de L’Islet que Maurice Gagnon a rédigé ses livres. Il ouvre une fenêtre sur la petite histoire des gens et des événements qui ont marqué la région et parfois même rayonné sur la scène provinciale.

M. Gagnon dirige avec adresse cette rencontre qui a déjà suscité beaucoup d’intérêt auprès d’auditoires nombreux. Il invite les gens à prendre part à la conférence, s’ils le désirent, en répondant à des questions ou en racontant leurs propres souvenirs au sujet des personnages et faits présentés.

C’est un rendez-vous le dimanche 28 avril à 14 h.