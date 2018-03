Conférence de Simon Gagné : de Sainte-Foy à la LNH, le parcours d’un gagnant

Crédit photo : Facebook Philadelphia Flyers Alumni Association

Simon Gagné, ex-hockeyeur de la Ligue nationale de hockey (LNH), sera de passage à Montmagny le mardi 27 mars prochain, dans le cadre de la première activité de financement de l’Everest de la Côte-du-Sud. Dès 18 h, à la salle Edwin-Bélanger de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny, l’ancienne vedette des Flyers de Philadelphie parlera de son évolution, et ce, de ses débuts à titre de jeune joueur de Québec, jusqu’à sa carrière professionnelle au sein de la LNH, qui s’est échelonnée de 1999 à 2014. Il a d’ailleurs mis la main sur la coupe Stanley lorsqu’il a joué pour les Kings de Los Angeles en 2013.

À la suite de la conférence, les invités seront conviés à la cafétéria de l’école secondaire, où ils auront la chance de prendre quelques photos en compagnie de Simon Gagné. Pour le bonheur des plus grands partisans, des autographes pourront être signés et deux chandails du joueur vedette seront mis en vente au profit de l’Everest de la Côte-du-Sud. Une consommation et quelques bouchées seront servies aux invités.

Les billets pour participer à cette soirée sont en vente dès maintenant au coût de 40 $ pour les adultes et de 30 $ pour les moins de 18 ans. Il est possible de se procurer des billets chez MDM Publicité, au Marché Ami de Saint-Jean-Port-Joli, au 550 Halte Multiservices de Saint-Pamphile ou auprès des membres du conseil d’administration : Pierre Bouffard (Café-bistro Au Coin du Monde), Raymond Morin (Raymond Chabot Grant Thornton), Éric Tremblay (Boulanger Dolan Denault), Steve Fortier (Optimétal 360), Jean-François Pelletier (Groupe Laro), Manon Mercier (CFP de l’Envolée), Frédéric Marier (Teknion), Sébastien Lavoie (Rousseau Métal), Michel Fortin et Audrey Bilodeau.