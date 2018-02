Le concours l’achat local — je m’emballe pour ma région! fait boule de neige

Crédit photo : Courtoisie

Le concours l’achat local — je m’emballe pour ma région! a pour une deuxième année contribué à la sensibilisation de la population face à l’achat local.

En nouveauté cette année, des commerces de Sainte-Perpétue et de Saint-Marcel se sont ajouté à ceux de Saint-Pamphile sur la liste des détaillants participants. Les commerçants et les municipalités concernées prônent le développement local durable, qui permet de conserver les emplois et les commerces de proximité. Entre le 15 novembre 2017 et le 31 janvier 2018, c’est 395 cartes qui ont été complétées, sur lesquelles il devait y avoir un minimum de 14 tampons différents parmi les 44 commerces participants. Pour favoriser l’achat dans l’ensemble de ceux-ci, un lot boni de 300 $ a été tiré parmi les cartes qui ont été tamponnées dans plus d’une municipalité. « Nous sommes heureux de constater que les gens font l’effort d’aller voir les commerçants d’ici, d’y découvrir la variété de produits offerts et la qualité du service », de mentionner Mario Leblanc, maire de Saint-Pamphile. C’est Mme Lyna Bernier-Therrien de Sainte-Félicité qui a gagné le lot de 300 $ réservé aux cartes tamponnées dans plus d’une municipalité. Les gagnants des lots de 1 000 $ sont Mme Fernande Lachance de Saint-Pamphile, M. Steeve Duval de Saint-Pamphile et M. Luc Duval de Saint-Adalbert.