Des concerts en plein air cet été à la Seigneurie des Aulnaies

Crédit photo : Maxime Paradis

La Seigneurie des Aulnaies procédait au lancement de sa saison estivale, jeudi dernier, en dévoilant plusieurs nouveautés. Parmi elles, une programmation de concerts en plein air et deux nouvelles visites du site touristique sont au menu.

Les concerts en plein air sont monnaie courante dans Kamouraska-L’Islet depuis plusieurs années et c’est au tour de la Seigneurie des Aulnaies de venir bonifier l’offre régionale à ce chapitre avec une série de cinq spectacles qui se dérouleront dans les jardins du Manoir. Offerts au coût de 15 ou de 20 $, les concerts seront gratuits pour les gens de Saint-Roch-des-Aulnaies et les Amis de la Seigneurie.

Un premier, celui du duo Louis-Simon et Daniel Lemieux, a été présenté le soir même du dévoilement de la programmation, le 28 juin dernier. S’ajouteront à eux Élise Carpentier et Vincent Lacroix le 12 juillet, Les Chercheurs d’or le 26 juillet, la Veillée des Censitaires avec l’Orchestrad du Kamouraska le 11 août ainsi que Nicolas Pellerin et les Grands Hurleurs dans le cadre de la 6e édition de la Fête du Pain, le samedi 8 septembre. « Tous les spectacles auront lieu beau temps mauvais temps. En cas de pluie, ils se tiendront à la Salle des Censitaires », de préciser André Anglehart, directeur général de la Seigneurie des Aulnaies.

« Les gens qui n’ont pas visité la Seigneurie des Aulnaies depuis un moment auront ainsi une bonne raison de revenir faire leur tour. » – André Anglehart

Nouvelles visites

Outre les spectacles, la Seigneurie des Aulnaies proposera également deux nouvelles visites à compter du 14 juillet, et cela, les fins de semaine seulement, jusqu’à la fête du Travail. Elles seront offertes de façon combinée ou en alternance à celles déjà existantes. Une portera sur la vie des femmes à l’époque victorienne et l’autre sur le mode de vie des meuniers. « Les gens qui n’ont pas visité la Seigneurie des Aulnaies depuis un moment auront ainsi une bonne raison de revenir faire leur tour », de déclarer André Anglehart.

Pour les gourmands, trois ateliers sur le pain au levain seront proposés cet été en compagnie du boulanger Charles Letang, maintes fois primés, de la boulangerie Du pain… c’est tout. D’autres seront offerts par Mme Lise Pelletier de L’Ortie-Culte et porteront sur la conservation des légumes et des herbes à partir de techniques ancestrales.

Enfin, la Seigneurie des Aulnaies participera de nouveau à la 3e édition de la Fête du Patrimoine, organisée par la Municipalité de Saint-Roch-des-Aulnaies du 4 au 12 août, en plus de recevoir de nouveau le Manoir hanté, les 19 et 20 octobre prochains.