Des Concerts d’été de nouveau au parc Chanoine-Fleury

Comme le veut la tradition, le Parc Chanoine-Fleury servira d’écrin pour une série de concerts en plein air qui sera présentée cet été à Saint-Jean-Port-Joli. Les mélomanes sont ainsi attendus les dimanches à 14 h, du 15 juillet au 12 août, pour assister à des prestations musicales variées dans le cadre de la 29e édition des Concerts d’été du Parc Chanoine-Fleury.

La saison débutera en force, le 15 juillet, avec le quatuor bellechassois de musique traditionnelle québécoise La Chick-À-Dée. Un après-midi qui s’annonce festif en compagnie de Conrad Lemieux (guitare et podorythmie), Florent Pelletier (accordéon et harmonica), Patrick Arsenault (mandoline, basse au pied et basse) et Martin Aucoin (violon).

Le 22 juillet, les spectateurs seront transportés dans un autre univers; un voyage romantique aux portes du 20e siècle avec l’ensemble Str3tto et son spectacle Tango. Polka. Cinéma. Composé de Nathalie Lachance à la guitare, Luc Lévesque à la mandole et Marc-André Quinto à la mandoline, le trio folklorique offrira un répertoire coloré et ludique allant du tango à la valse et de la musique de film à la polka.

Le 29 juillet, ce sera au tour de 2 Violoncelles de faire vibrer le parc Chanoine-Fleury avec les grandes œuvres qui ont marqué le paysage du violoncelle : Bach, Offenbach et Kummer, extraits de Carmen de Bizet, tango de Gardel, Malaguena, Bachianas Brasileiras et plus encore. Un riche programme commenté pour une expérience musicale envoûtante hors du commun!

Le 5 août, avec Histoires de guitares, David Jacques convie les mélomanes à un concert-conférence historique qui mettra en lumière cinq guitares d’époque de collection. Seront présentées une rarissime guitare originale fabriquée en 1665 par Alexandre Voboam I à Paris, une guitare-lyre de J.L. Mast fils c.1810, une Pracht 1776, une guitare J.J. Coffe 1829 ainsi que la chitarra battente fabriquée en 1806 par Marcus Obbo. Une rencontre unique à ne pas manquer pour découvrir l’histoire se cachant derrière chaque instrument.

Pour clore en beauté la série de concerts, la scène accueillera le 12 août Ginette Paradis avec son spectacle De Sylvain… à Lelièvre rendant hommage au talentueux Sylvain Lelièvre. Accompagnée de Claude Laflamme à la guitare-harpe et de Sylvain Audet à la basse, l’interprète le chantera en rythmes revisités incluant quelques pas de danse et une incursion au coeur du Troisième orchestre, premier roman du poète de Limoilou. Les Concerts d’été seront présentés au kiosque Marcellin-Leclerc situé au cœur du Parc Chanoine-Fleury, site accessible via la Place de l’église ou par l’entrée située à proximité du Bureau d’information touristique de Saint-Jean-Port-Joli. En cas de pluie, les spectacles seront déplacés au Centre socioculturel Gérard-Ouellet (7-A, place de l’Église).