Concert de Noël en cadeau des Fêtes à Saint-Jean-Port-Joli

Crédit photo : Courtoisie

Traditionnellement à Saint-Jean-Port-Joli, la Fabrique organise un concert de Noël qui devient aussi un outil de financement.

Cette année, une suggestion a été apportée au Conseil : pourquoi ne pas le faire à entrée libre et faire un cadeau à la population? Les entreprises ont vite embarqué dans le projet en commanditant généreusement la Fête. En spectacle : La Marée Chante de Saint-Jean-Port-Joli, qui regroupe quelque 30 participants sous la direction d’Andréanne Gallichant, fondatrice du groupe il y a 20 ans. Il sera également possible d’entendre la soliste Peggy Bélanger et à l’orgue, Dominique Gagnon. De plus, l’ouverture du spectacle se fera par la chorale de l’école primaire, dirigée par Andréa Vachon. Le concert aura lieu le samedi 16 décembre à compter de 19 h 30, pour célébrer la fête de Noël en musique.