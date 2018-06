Concert-bénéfice de la Fondation André-Côté : Brigitte Pouliot et Raymond Talbot présidents d’honneur

Crédit photo : Courtoisie

La Fondation André-Côté est heureuse d’annoncer que Mme Brigitte Pouliot et M. Raymond Talbot ont accepté la présidence d’honneur du 11e concert-bénéfice des familles qui aura lieu le samedi 20 octobre prochain.

Mme Pouliot et M. Talbot contribueront sans aucun doute au succès de cette activité. Chirurgien-dentiste nouvellement retraité, Dr Raymond Talbot a cumulé plus de 43 ans de pratique active en dentisterie, dont 35 ans à La Pocatière. Pour sa part, Mme Brigitte Pouliot travaille au développement économique de son milieu en tant que directrice générale à la SADC du Kamouraska, et ce, depuis 29 ans. Ils ont choisi de vivre et travailler dans la région, d’abord et avant tout pour la qualité de vie qu’offre le Kamouraska. Ravis de ce que la région leur offre, ils souhaitaient davantage s’engager. La Fondation André-Côté est un choix judicieux pour le couple puisqu’ils pourront de la sorte contribuer à l’amélioration des services de soutien en santé que procure l’organisme aux familles éprouvées par le cancer ou une maladie incurable.

« La mission de la Fondation nous touche beaucoup et nous comprenons l’importance de garder cet organisme vivant dans notre région. Dans un contexte où les services de proximité doivent être protégés, nous sommes très heureux de contribuer à notre manière à cette belle cause », mentionne le couple.

Grâce à ce spectacle-bénéfice, les administrateurs continueront de tout mettre en œuvre afin de permettre aux familles qui sont confrontées à la maladie d’avoir accès à des services qui contribuent à maintenir à son niveau optimal leur qualité de vie et leur mieux-être. La population sera invitée, en août prochain, à une envolée de papillons symbolique lors de la conférence de presse où seront dévoilés les noms des 21 personnes honorées lors de ce concert. Les billets seront en vente à partir du mois de septembre prochain.