Un concert pour les 100 ans de la Chapelle du Collège

Crédit photo : Courtoisie

L’Amicale du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière annonce la tenue d’un concert le vendredi 5 octobre 2018 à 19 h 30 pour célébrer les 100 ans de la chapelle du Collège.

En 1918, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière terminait la construction de deux ailes qui lui procuraient d’importants nouveaux espaces et qui, grâce à un système de coupe-feu, ont échappé au feu majeur de 1920. Une de ces ailes abritait et abrite encore la chapelle qui fut bénite et inaugurée par de grandes fêtes les 12 et 13 juin de cette année-là. L’Amicale du Collège a décidé de souligner cet anniversaire en organisant un concert d’orgue et de chant le vendredi 5 octobre, dans cette même chapelle qu’on pourra redécouvrir et admirer grâce à des projecteurs aux couleurs vives. Les artistes invités seront le chanteur de réputation internationale Gino Quilico et l’organiste également connu en plusieurs pays, Jacques Boucher. Des textes lus par Judith Pelletier viendront ponctuer les diverses parties de ce concert pour alimenter la réflexion et le ravissement intérieur. L’événement est ouvert à tous et les billets sont en vente dès maintenant au bureau de L’Amicale au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à l’épicerie Gilbert Royer Ltée de Saint-Pacôme et au Provigo Louis-Grenier de Saint-Pascal.