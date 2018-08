Compétitions internationales pour Pier-Alexandre et Gabrielle

Crédit photo : Courtoisie

Pier-Alexandre Hudon du Club de patinage artistique de La Pocatière et sa partenaire Gabrielle Lévesque du club Ste-Marguaret’s Bay ont eu la confirmation qu’ils étaient attitrés à deux compétitions de la série Junior Grand Prix sur le circuit de l’Union Internationale de patinage (UIP).

La première compétition se tiendra du 29 août au 1er septembre à Linz en Autriche et la deuxième du 26 au 29 septembre à Ostrava en République Tchèque.

Patinage Canada a sélectionné Pier-Alexandre et Gabrielle pour participer à ces épreuves dans la catégorie Junior Couple. Ils se sont taillé une place sur l’équipe « Nouvelle génération » lors des derniers Championnats canadiens. Les patineurs de catégorie Junior sont identifiés par Patinage Canada qui déterminent les compétitions internationales auxquelles les patineurs concourront.

La série des Junior Grand Prix de l’UIP de patinage comprend sept épreuves et la finale. La série met en vedette certains des patineurs les plus prometteurs du monde et offre aux jeunes patineurs âgés de 13 à 19 ans (21 ans pour les partenaires masculins de danse sur glace et de patinage en couple) la possibilité de concourir à un niveau international élevé. Les concurrents peuvent participer à un maximum de deux événements qui leur permet d’accumuler des points. Toutes les épreuves sont diffusées en direct sur la chaîne officielle YOUTUBE du Junior Grand Prix de patinage artistique de l’UIP.