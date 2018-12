Une compétition internationale unique à la Fête d’hiver

Crédit photo : Courtoisie

La renommée internationale de Saint-Jean-Port-Joli en matière de sculpture sur bois n’est plus à faire, mais du 7 au 10 février prochain, la Fête d’hiver permettra au village de 3500 habitants d’accentuer l’attention sur son savoir-faire en présentant le seul volet international de compétition de sculpture sur neige au Québec.

Si la Fête d’hiver peut se targuer d’avoir le seul volet international de compétition de sculpture sur neige au Québec, c’est parce que le Carnaval de Québec n’en tiendra pas l’an prochain. Selon Ariane Pelletier, directrice générale de la Corporation des fêtes et événements culturels (COFEC) de Saint-Jean-Port-Joli, il s’agit là d’une belle opportunité pour attirer davantage de visiteurs pour la 24e édition. « Peut-être que les gens de Québec seront davantage tentés de venir à Saint-Jean-Port-Joli pour voir nos sculpteurs internationaux qui proviendront de la France, de l’Allemagne, des Pays-Bas et du Canada », a-t-elle ajouté.

Autrement, la prochaine édition de la Fête d’hiver reviendra avec ses autres volets compétitifs : provincial, relève et amateur. L’événement promet également de renouer avec la sculpture sur glace le vendredi et samedi soir. Toutefois, ce volet sera à titre démonstratif seulement, donc hors-compétition, de préciser Ariane Pelletier.

Programmation variée

Au chapitre de la programmation, la Fête d’hiver conservera sa vocation familiale en proposant une variété d’activités pour petits et grands et de nombreux spectacles musicaux. De plus, un chanceux aura la chance de repartir avec un coffre à outils d’une valeur de 1700 $ offert gracieusement par l’entreprise Rousseau Métal. Ce prix spécial doit être attribué lors d’un tirage qui aura nécessité au préalable l’achat d’un billet auprès des membres du comité organisateur, au bureau de la COFEC ou au Café Bonté Divine. « Les gens doivent faire vite. Seulement 250 billets sont en circulation. Il s’agit de l’activité de financement qui vient remplacer le tirage des crédits voyage que nous faisions par le passé », de mentionner Julie St-Pierre, membre du comité organisateur.

La Fête d’hiver de Saint-Jean-Port-Joli attire bon an mal an autour de 6000 festivaliers. Selon une étude de provenance réalisée l’an dernier, 35 % des visiteurs sont des touristes provenant de l’extérieur de la Côte-du-Sud.