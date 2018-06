La communauté s’unit pour verdir le parc de l’école de St-Denis

Les parents et la communauté de l’école primaire de Saint-Denis se sont mobilisés en achetant des boutures et des arbres pour contribuer au verdissement du parc de l’école. Les enfants ont pour leur part planté les arbres eux-mêmes.

«La façon de fonctionner était que les gens achetaient des arbres, soit des boutures à 2 $ ou des arbres de 10 à 75 $. Leur nom apparaît sur chaque arbre avec une étiquette. Ils avaient la possibilité de les planter eux-mêmes ou les enfants le faisaient pour eux lors d’une journée festive le 8 juin dernier», raconte la directrice de l’école, Nathalie Nolin.

Les élèves, l’équipe-école et les parents bénévoles ont pu planter une quarantaine d’arbres et arbustes fruitiers pour embellir leur cour d’école, faire une haie brise-vent à l’aide de saules et permettre éventuellement de créer des zones d’ombre. Ce projet avait pour but de rendre la cour d’école agréable pour les élèves, mais aussi pour la communauté afin de maximiser son utilisation et favoriser le jeu à l’extérieur.

L’organisme Arbre-Évolution, coopérative d’économie sociale, a offert son temps et son expertise pour ce projet.

Des projets pédagogiques en lien avec les sciences et la saine alimentation pourront voir le jour grâce à ce concept novateur permettant d’avoir directement sur la cour d’école, des arbres fruitiers. La municipalité de St-Denis, partenaire du projet, assurera l’arrosage des végétaux pendant l’été. Groupe Dynaco BMR de St-Pascal a fourni le matériel nécessaire à la plantation (terreau, tourbe, paillis, etc.). De plus, un montant d’argent supplémentaire a été reçu de la part de la Caisse Desjardins la journée du projet, pour un total de plus de 3000 $.