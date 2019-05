La communauté des restaurateurs aide son centre d’équithérapie dans sa mission

Crédit photo : Courtoisie

Un montant de 2090,25 $ a été remis au Centre d’Équithérapie La Remontée dans le cadre du programme Resto-Don.

Le 23 avril dernier, les partenaires du programme se sont réunis à l’écurie afin de remettre leurs dons respectifs à l’organisme, cumulant ainsi un montant de plus de 2000 $. Ce don vise à aider le centre d’équithérapie dans sa mission qui est d’offrir à des personnes ayant des besoins spéciaux, ainsi qu’à toute la population, des services équestres qui favorisent le développement global.

Les partenaires pour l’année 2018 étaient la Coureuse des Grèves, le Bistro OK, la Boulangerie Sibuet et La Libellule, resto convivial. Ces derniers poursuivent leur partenariat pour l’année 2019 et invitent d’autres restaurateurs à se joindre au mouvement.