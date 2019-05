Commissions scolaires : amélioration des services de télécommunication

Crédit photo : Markus Spiske (Unsplash.com)

La Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup et la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs iront de l’avant avec un projet de modernisation de l’Inforoute KRTB, projet évalué à 1 141 708 $.

Ce projet issu d’une belle collaboration entre la Commission scolaire de Kamouraska–Rivière-du-Loup, la Commission scolaire du Fleuve-et-des-Lacs, le Cégep de Rivière-du-Loup, le Cégep de La Pocatière et l’Institut de technologie agroalimentaire de La Pocatière, permettra de solidifier l’ensemble du réseau de fibre optique régional, permettant l’accès à Internet des commissions scolaires et de leurs partenaires. Le réseau, construit en 2007, permet actuellement de relier près de 200 bâtiments au monde entier via le Web. De plus, les commissions scolaires rendront disponible 80 km de fibres optiques aux cégeps et à l’Institut de technologie agroalimentaire afin d’améliorer leur propre réseau et accès à Internet.

Le projet comprend deux branchements au Réseau d’informations scientifiques du Québec (RISQ) et une amélioration de la redondance de l’Inforoute KRTB, le rendant moins vulnérable aux pannes de réseaux. Ce projet permettra l’ajout de 55 km de fibres optiques aux 800 km que comprend le réseau actuellement.

Rappelons que le réseau Internet des commissions scolaires donne un accès quotidien au Web à plus de 1 500 employés et à plus de 10 000 élèves.