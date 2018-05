La Commission scolaire de la Côte-du-Sud fait parler d’elle

Les établissements de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud ont su se démarquer une fois de plus au Défi OSEntreprendre. Le dynamisme de la commission scolaire en matière d’Éducation à l’esprit d’entreprendre a été reconnu par les membres de l’organisation du Défi puisque 37 projets ont été déposés dans le cadre de la 20e édition du Défi OSEntreprendre.

En tout, 683 élèves de nos écoles ont été au coeur de l’action. Pour souligner leur audace, leur détermination et leur initiative, un macaron « moi j’OSEntreprendre! » et un certificat de participation ont été envoyés à chacun d’eux par l’organisation d’OSEntreprendre.

« Voir que la fibre entrepreneuriale est bien présente dans nos écoles nous remplit de fierté. Nos équipes-écoles sont mobilisées et proposent à nos élèves des projets emballants et innovants. C’est une grande preuve que nos écoles offrent des expériences d’apprentissage diversifiées dans des milieux de vie stimulants et tournés vers l’avenir. Les valeurs de persévérance, de collaboration et de réussite qui se rattachent à l’entrepreneuriat accompagneront nos jeunes pour le reste de leur vie personnelle et surtout professionnelle. Que notre organisation soit reconnue par les responsables du Défi OSEntreprendre est extrêmement gratifiant » affirme monsieur Alain Grenier, président de la Commission scolaire de la Côte-du-Sud.

Soulignons également la reconnaissance obtenue par madame Nicole Leclerc, enseignante à l’école primaire du Tremplin de Saint-Lazare, qui se démarque année après année par la qualité des projets entrepreneuriaux qu’elle soumet à la compétition. Cette année, l’organisation d’OSEntreprendre a offert à madame Leclerc un prix hommage pour son implication et ses nombreux mérites.

Rappelons que sur les 37 projets provenant de nos écoles sept projets ont été présentés lors du gala régional. Un comité se penchera également sur les cinq projets finalistes afin de déterminer ceux qui auront l’honneur de prendre part au gala national qui se tiendra le 13 juin prochain à Québec.