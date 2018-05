La Commission des partenaires du marché du travail fait des heureux à l’ITA, campus de La Pocatière

Crédit photo : Courtoisie

Treize étudiants de l’ITA, campus de La Pocatière, ont reçu des bourses d’études d’une valeur de 1 700 $ de la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT). Ces bourses ont été attribuées lors du 18e Gala de l’excellence qui a eu lieu le 25 avril dernier.

Tous inscrits en 1re année, ces étudiants s’assurent d’obtenir un emploi stimulant à la fin de leurs études en raison d’un taux de placement exceptionnel dans leur domaine. De ce nombre, trois sont originaires du Kamouraska ou habitent La Pocatière. Il s’agit de Mme Anabelle Soucy de Saint-Alexandre–de-Kamouraska et de Mme Amina Asses, originaire de France, toutes deux étudiantes en technologie des procédés et de la qualité des aliments ainsi que de Mme Rebecca P. Bérubé de La Pocatière, étudiante en gestion et technologies d’entreprise agricole.

Les bourses de la CPMT visent à encourager le nombre d’inscriptions dans des programmes de formation qui conduisent à des professions où la main-d’œuvre est jugée insuffisante. S’ils terminent leurs études dans un délai maximum de quatre ans, ces étudiants recevront un second versement de 1 200 dollars. Au terme de leurs études à l’ITA, les lauréats recevront donc une bourse d’une valeur totale de 1 700 dollars.

Si la qualité et la transformation des aliments ou l’agriculture vous intéressent, il est encore temps de vous inscrire à une formation technique qui correspond à vos champs d’intérêt ou à vos aspirations professionnelles. L’ITA poursuit ses admissions jusqu’au 1er juin dans ses deux programmes éligibles aux bourses de la CPMT.

Gestion et technologies d’entreprise agricole (y compris les nouveaux profils, uniques au Québec, axés sur la production animale biologique animale et les cultures végétales biologiques) ;

Technologie des procédés et de la qualité des aliments ;

Les personnes intéressées trouveront plus de détails sur les programmes d’études, les métiers accessibles et les taux de placement ainsi que de l’information sur la procédure d’admission et les critères d’admissibilité sur le site Internet www.ita.qc.ca.