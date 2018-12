Crédit photo : Courtoisie

Plusieurs membres du comité « Mes soins restent ici » ont rencontré Marie-Eve Proulx, députée de Côte-du-Sud et ministre déléguée au Développement économique régional, pour discuter des principaux enjeux en matière de santé pour le Kamouraska. Le comité est satisfait de cette rencontre qui fut très positive. Mme Proulx a écouté les problématiques soulevées et a fait preuve d’une grande ouverture. Elle est préoccupée par le milieu et souhaite que le patient soit placé au premier plan.

Cette volonté de trouver des solutions se traduira par la formation, dès le mois de janvier, d’un comité qui se penchera spécifiquement sur les enjeux pour le Kamouraska. Ce comité sera formé, entre autres, de membres de « Mes soins restent ici. »

Mme Proulx réitère ses deux principaux engagements en santé pour le Kamouraska lors de la campagne électorale : une couverture complète 7 jours sur 7 et une décentralisation des pouvoirs, concernant notamment la gestion des ressources humaines. Le comité « Mes soins restent ici » souhaite maintenir sa collaboration avec Mme Proulx pour suivre de près l’évolution de certains dossiers relatifs à l’accès aux soins de proximité au Kamouraska.