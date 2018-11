Le Comité Floralies 2000 s’est surpassé pour la Fête de l’Halloween 2018

Crédit photo : Courtoisie

Une fois de plus, le Jardin de la Marguerite était magnifique de soir comme de jour pour la fête d’Halloween 2018. Le Comité famille et aînés de Saint-Pamphile a accueilli plus de 200 enfants venus chercher leurs surprises et admirer les décorations.

Sans l’implication des bénévoles du Comité Floralies 2000 qui ont créé une mise en scène exceptionnelle dans Jardin de la Marguerite, la fête de l’Halloween n’aurait pas été la même. En soirée, les membres du Comité de la Famille et des Aînés étaient sur place pour distribuer des friandises, des bracelets lumineux ainsi que du chocolat chaud pour réchauffer les enfants en ce temps gris. Ces derniers ont même eu droit à la visite d’ambulanciers.

Ville Saint-Pamphile remercie le Cercle de Fermières pour avoir accueilli les organisateurs lors des préparatifs, Textiles Gauvin inc. pour le don des tissus qui ont servi à la création des fantômes et le Club de l’âge d’or qui a permis la dégustation du chocolat chaud, ainsi que les membres des comités impliqués dans cet évènement.