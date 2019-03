Le premier Colloque grandes cultures et plantes fourragères biologiques se tiendra le mardi 26 mars prochain à l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA), campus de La Pocatière. Cette rencontre permettra aux producteurs, aux acteurs du milieu et aux membres de la relève agricole d’accroître leurs connaissances en matière de gestion biologique.

Pour avoir de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez la page Facebook Colloque grandes cultures et plantes fourragères biologiques. Il est possible d’obtenir plus d’information à propos de ce colloque en communiquant avec la Table de concertation bioalimentaire du Bas-Saint-Laurent, à l’adresse info@tcbbsl.org ou au numéro 418 723-1939, poste 4610.