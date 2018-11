Le Collège au sommet des écoles du Bas-Saint-Laurent

Crédit photo : Courtoisie

Le dernier palmarès des écoles présenté dans le Journal de Québec et le Journal de Montréal place le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière en tête dans tout le Bas-Saint-Laurent, avec une cote de 8,2.

La cote globale sur 10 est une mesure développée par l’Institut Fraser afin d’évaluer et de comparer la performance des écoles entre elles. Cette mesure se base principalement sur les résultats des élèves aux épreuves du ministère de l’Éducation et tient compte de plusieurs autres données, dont le taux de retard et l’écart entre les sexes, notamment, selon le Journal.

Le Collège est suivi de près par le Collège Notre-Dame de Rivière-du-Loup et les écoles publiques de Cabano, Trois-Pistoles et Rivière-du-Loup dans le top cinq au Bas-Saint-Laurent.