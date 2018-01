Le Collège de Sainte-Anne siège au parlement

Crédit photo : Courtoisie

Cette année encore, le Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière est représenté à la 16e législature du Parlement des jeunes. L’événement regroupe 135 élèves de 3e et 4e secondaire.

Pou le Collège, les élèves participants sont Mme Margaux Boissinot, députée au gouvernement, et M. Maxence Pelletier-Lebrun, porte-parole du projet de loi #3, gouvernement.

Cette simulation parlementaire, qui les initiera au travail des députés, est présidée par M. François Ouimet, vice-président de l’Assemblée nationale. Mme Valérie Dufour est l’enseignante et accompagnatrice pour le Collège de Sainte-Anne.

Les participants sont issus de 39 écoles secondaires au Québec. Ils occupent les fonctions de député, de président, de premier ministre ou de journaliste.

Les trois projets de loi sur lesquels les jeunes politiciens ont à travailler sont : la création d’un cours de civisme et d’éducation à la citoyenneté pour les élèves du secondaire; le contrôle et la prévention des résidus alimentaires et l’utilisation des véhicules électriques et l’amélioration des infrastructures de recharge de ces véhicules.

Une commission parlementaire étudiera, en outre, les enjeux liés à l’anxiété de performance chez les jeunes.

Les membres de la commission responsable du mandat d’initiative sur l’anxiété de performance chez les jeunes discuteront, entre autres, des causes de cette problématique et des solutions qui peuvent y être apportées.

La Fondation Jean-Charles-Bonenfant et la Société des professeurs d’histoire du Québec soutiennent le Parlement des jeunes.