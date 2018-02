Coiteux visite l’APHK

Crédit photo : Courtoisie

Le 26 janvier dernier, le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, Martin Coiteux, a visité les bureaux de l’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est. Les membres du conseil d’administration, le personnel et plusieurs membres de l’APHK étaient présents.

M. Coiteux était accompagné de son conseiller principal, M. Marc-Antoine Trudel, de Mme Maryse Malenfant, directrice régionale du MAMOT pour le Bas-Saint-Laurent, de l’attachée politique du ministre Jean D’Amour, Mme Solange Morneau, de Mme Mireille Thibault, attachée politique du député de la Côte-du-Sud, M. Norbert Morin. MM. Yvon Soucy, préfet de la MRC de Kamouraska et Rénald Bernier, maire de Saint-Pascal étaient aussi présents.

Mme Carole Lévesque, directrice générale de l’APHK, a présenté l’organisme et expliqué la teneur de son projet « Achat et rénovation d’un bâtiment — création d’emplois ». La rencontre s’est avérée très cordiale et enrichissante.