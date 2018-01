La coalition régionale sur l’assurance-emploi rencontre le ministre Duclos

Crédit photo : Maxime Paradis

Le 16 janvier prochain, les membres de la Coalition du Bas-Saint-Laurent rencontreront le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Jean-Yves Duclos. Cette rencontre aura lieu dans les bureaux du ministre à Québec. La coalition, dont fait partie Action Chômage Kamouraska inc., le Conseil central du Bas-Saint-Laurent (CSN) (CCBSL), la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) et le Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ), sollicitait cette rencontre depuis plus d’un an déjà afin d’éviter que les travailleurs saisonniers se retrouvent sans revenu d’ici quelques semaines.

La Coalition espère ainsi obtenir des engagements fermes de la part du ministre Duclos afin d’éviter que des travailleurs tombent dans le trou noir à la fin de février. La Coalition réclame une mesure d’urgence pour cette année, d’où l’ajout de dix semaines supplémentaires de prestations pour combattre la précarité économique qu’engendre cette injustice pour tous les travailleurs détenant un emploi saisonnier. Rappelons que le taux de chômage actuellement en vigueur au Bas-Saint-Laurent, pour la période du 7 janvier au 10 février 2018, est de 6,4 % ce qui oblige les prestataires à avoir travaillé 665 heures pour avoir droit à 15 semaines de prestations.

La Coalition entend poursuivre sa lutte contre la réforme de l’assurance-emploi afin d’obtenir des mesures permanentes pour tous les travailleurs et travailleuses de la région. « Cette réforme injuste entraîne de graves répercussions dans notre région comme l’exode des jeunes », rappelle la Coalition.