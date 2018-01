Co-Éco et Ateliers Mon Choix collaborent à la restauration de matériaux patrimoniaux

Crédit photo : Maxime Paradis

Dans le cadre de son projet Écochantier, Co-Éco implique actuellement sept jeunes travaillant habituellement chez Ateliers Mon Choix de Saint-Pascal dans la restauration de portes et fenêtres patrimoniales. L’objectif de ce projet-pilote est d’assurer un transfert de connaissances.

Lors de notre passage, ils étaient quatre jeunes à travailler à la restauration de deux portes anciennes, sous la supervision de M. Jean-Louis Vanier, préposé à l’écocentre et ébéniste de plus de 27 ans d’expérience. Un autre groupe de trois jeunes doit travailler à la restauration de fenêtres patrimoniales. « C’est un projet-pilote qui s’échelonne sur six semaines, à raison d’une journée par semaine », d’indiquer M. Vanier.

Pour les jeunes qui y prennent part, ces ateliers sortent carrément du quotidien. « J’aime ça parce que c’est très manuel et que ça change de ce qu’on fait habituellement chez Ateliers Mon Choix », d’indiquer Jonathan Chenard, 15 ans.

De plus, l’énergie qu’ils déploient à la restauration de ces portes et fenêtres permettra à Co-éco de les revendre au sein de sa boutique Écochantier. « C’est un plus pour la clientèle qui désire acheter des matériaux patrimoniaux, mais qui n’a pas l’intérêt ou les compétences pour les restaurer », d’ajouter Jean-Louis Vanier.

« On veut beaucoup valoriser le partage de connaissances en matière de restauration patrimoniale pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas avec le temps » – Josée-Ann Dumais.

Partage de connaissances

Pour la chargée de communication chez Co-éco, Josée-Ann Dumais, ces ateliers s’inscrivent à merveille dans la mission de sensibilisation que s’est dotée le projet Écochantier. « On veut beaucoup valoriser le partage de connaissances en matière de restauration patrimoniale pour que ce savoir-faire ne disparaisse pas avec le temps », précisait-elle.

C’est dans cet esprit qu’un atelier-conférence avait été offert au grand public le 2 décembre dernier par un spécialiste dans le domaine, M. Alain Lachance. Entre 20 et 25 personnes s’étaient déplacées, de confier Mme Dumais. Des captations vidéos de cet atelier ont d’ailleurs été réalisées et relayées depuis sous forme de capsule sur la page Facebook Écochantier.