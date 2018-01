Club de Judo La Pocatière : deux nouvelles étoiles montantes à surveiller

Crédit photo : Maxime Paradis

Jasmin Bélanger et Olivier Michaud, deux judokas du Club de Judo La Pocatière ont actuellement le vent dans les voiles. L’un d’eux participera à deux compétitions internationales en Europe prochainement, alors que l’autre est en voie de se qualifier pour le Championnat canadien prévu ce printemps à Calgary.

Entraîneur et fondateur du Club de Judo La Pocatière, Jacques Dufour n’en revient tout simplement pas. En plus de 40 ans d’histoire, rares sont les occasions où ses judokas masculins se sont aussi illustrés en compétition.

Déjà l’an dernier, Le Placoteux rapportait les exploits de Jasmin Bélanger sur le circuit des compétitions. Cette année encore, le judoka de 15 ans continue de se démarquer en étant maintenant 1er au classement canadien chez les U18-46 kg, à l’issue d’une compétition sur invitation tenue récemment et où il ne partait pourtant pas favori. Cette première position lui assure donc une participation au Championnat canadien prévu à Calgary, le printemps prochain.

Mais lors de cette prochaine compétition, il y a fort à parier que Jasmin Bélanger ne sera pas le seul représentant du Club de Judo La Pocatière. Depuis l’automne, Olivier Michaud cumule trois médailles d’argent en quatre compétitions. Il lui reste encore trois autres compétitions à disputer avant de s’assurer une participation au Championnat canadien. « S’il se qualifie, ça sera la première fois qu’il y aura deux athlètes masculins du Club de Judo La Pocatière qui participent à cette compétition en même temps », d’indiquer Jacques Dufour.

Compétitions en Europe

Qui dit victoires, dit également opportunités. C’est d’ailleurs le cas pour Jasmin Bélanger. En devenant champion canadien chez les U18-46 kg, ce dernier s’est vu offrir la possibilité de prendre part à une compétition en Turquie, suivi d’un camp d’entraînement donné par des athlètes de haut-niveaux, et d’une autre compétition en Croatie. Tous ces événements doivent se succéder du 28 février au 12 mars prochain. « J’avais le choix d’y participer ou non. J’ai décidé d’y aller. Mon père et moi jugeons que c’est une belle opportunité à ne pas laisser passer », d’expliquer Jasmin.

Toutefois, le coût de sa participation s’élève à 3500 $, une somme que la famille doit assumer entièrement. « Le Club soutien pour les compétitions au Canada, mais on ne peut pas le faire pour les compétitions internationales. On n’a pas les moyens », d’indiquer Jacques Dufour. C’est pourquoi Jasmin a pris l’initiative de lancer une campagne de sociofinancement sur le web. En date du 25 janvier, le garçon avait récolté 575 $ et avait reçu l’appui de Voyages La Pocatière. Il est possible pour vous de contribuer en vous rendant sur le site https://makeachamp.com/fr/jasminbelanger.

Au retour de ces deux compétitions en Europe, Jasmin Bélanger songe à s’inscrire à un sport-études en judo, à Trois-Rivières ou Montréal. Son entraîneur croit aussi qu’il est temps. « Il réussit bien à l’école. S’il désire s’améliorer, c’est la prochaine étape. Il doit pouvoir s’entraîner avec les meilleurs », de conclure Jacques Dufour.