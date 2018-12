Le Club de golf Saint-Pacôme renoue avec le ski pour un 2e hiver

Crédit photo : Maxime Paradis

Il est encore possible de faire du ski de fond au Club de golf Saint-Pacôme cet hiver. Pour une deuxième année, le conseil d’administration renoue avec les plaisirs d’hiver question de garder l’établissement animé à l’année.

L’hiver dernier, 52 cartes de membres avaient été vendues pour le ski de fond, les sentiers de raquette et les glissades étant ouverts à tous gratuitement. Cette année, le Club de golf Saint-Pacôme maintient la même formule et bonifie son offre en proposant le prêt de matériel de glisse et de skis pour les enfants, grâce au soutien financier de l’Unité régionale de loisir et de sport (URLS) du Bas-Saint-Laurent et d’autres commanditaires de la région. « Nous sommes ouverts depuis déjà deux semaines, mais dès le 15 décembre, les amateurs de ski de fond devront posséder leur carte de membre avant d’emprunter le sentier », d’indiquer Denis Beaupré, administrateur et responsable de la publicité et des infrastructures au Club de golf de Saint-Pacôme.

Il ajoutait que le sentier, qui totalise 5 km, était entièrement entretenu par des bénévoles, à même titre que la boutique de prêt de matériel, ouverte du jeudi au dimanche, qui est également sous leur responsabilité. Toutefois, Denis Beaupré précisait que le site était accessible 7 jours sur 7.

Comme l’an dernier, des activités spéciales doivent venir contribuer à faire connaître cette nouvelle offre en sports hivernaux durant l’hiver. À titre d’exemple, Denis Beaupré rappelait qu’une activité d’initiation au ski de fond avait attiré une quarantaine de personnes l’hiver dernier.

« Nous sommes ouverts depuis déjà deux semaines, mais dès le 15 décembre, les amateurs de ski de fond devront posséder leur carte de membre avant d’emprunter le sentier. » – Denis Beaupré

Diversifier l’offre

Pour le conseil d’administration du Club de golf Saint-Pacôme, cette nouvelle offre d’activités hivernales est une façon de maintenir actif l’établissement et son restaurant en saison hivernale. « C’est difficile pour les clubs de golf depuis quelques années. On n’a pas le choix de diversifier l’offre si on veut aller chercher d’autres revenus », a-t-il mentionné.

Même si d’autres bénévoles projettent relancer la glissade à la Station plein air, ces prochaines années, il ne croit pas que cela nuise à l’offre hivernale qu’ils sont en train de développer. « La glissade et la raquette, c’est un plus qu’on propose, mais à la base, notre souhait est de vendre des cartes de membre pour le ski de fond, une activité qui n’existait pas à Saint-Pacôme avant qu’on ne la propose. »