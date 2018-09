Le club de golf de Saint-Pacôme réfléchit à son avenir

Crédit photo : Municipalité de Saint-Pacôme

Faisant face à une baisse de revenus en raison du nombre décroissant de membres, le club de golf La Pruchière de Saint-Pacôme tente de trouver d’autres sources de revenus pour l’entretien de sa bâtisse.

Le nombre de membres est déjà grimpé à 300, mais se situe aujourd’hui à environ 160. Un peu partout en Amérique du Nord, le golf est délaissé par les jeunes et la relève est quasi inexistante. Avant de se retrouver dans une situation financière difficile, le conseil d’administration du club de golf a décidé de vérifier s’il pouvait obtenir des montants de la MRC de Kamouraska ou du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport.

«On ne peut pas en arriver à une situation financière plus serrée. La population est vieillissante et il y a peu de relève. Les revenus ne vont pas aller en s’améliorant», dit le président du club de golf, monsieur Claude Robitaille. L’âge moyen des membres est de plus de 60 ans.

Le club est la propriété d’un OBNL et non une entité municipale. Le président a rencontré le préfet et le directeur de la MRC pour évaluer comment le club pouvait être supporté financièrement. Le club attend une réponse officielle de la MRC à ce sujet. «On a fait une première approche auprès de la MRC surtout pour sensibiliser les gens».

Le conseil a aussi demandé de l’aide au ministère provincial pour des travaux sur la bâtisse, mais sans succès.