Les cliniques de passeports printanières sont de retour

Crédit photo : Courtoisie

L’équipe du député fédéral de Montmagny―L’Islet―Kamouraska―Rivière-du-Loup Bernard Généreux offre à nouveau trois opportunités de renouveler ou de faire une première demande de passeports autant pour les adultes que les enfants. Les cliniques se tiendront du jeudi 25 au samedi 27 avril, respectivement à Rivière-du-Loup, Sainte-Perpétue et Montmagny.

Des bénévoles formés guideront les citoyens à travers le processus de demandes de passeports, qu’il s’agisse d’un renouvellement simplifié, d’une demande générale pour adulte ou encore pour un enfant de moins de 16 ans. Les cliniques auront lieu à l’Hôtel Universel de Rivière-du-Loup le jeudi 25 avril de 16 h à 20 h, à la salle municipale de Sainte-Perpétue le vendredi 26 avril de 16 h à 20 h, ainsi que le samedi 27 avril à l’édifice Amable-Bélanger de Montmagny.

« Mon équipe traite plus d’un millier de demandes et offre un service complet aux demandeurs, de la vérification jusqu’à l’envoi postal inclusivement. Le traitement de la demande est de 20 jours ouvrables, soit environ six semaines. Il est même possible d’aider le citoyen en cas de passeport perdu, volé ou endommagé. Aucun rendez-vous n’est nécessaire, il suffit de se présenter aux cliniques avec le matériel requis », indique M. Généreux.

Un passeport d’une durée de dix ans coûte 160 $, alors que celui d’une durée de 5 ans est de 120 $. Le passeport pour enfant est de 57 $ et dure 5 ans. Il est possible de payer par carte de crédit, par mandat poste ou par chèque certifié à l’ordre du Receveur général du Canada.

Il est à noter qu’un photographe professionnel sera sur place (15 $ payable comptant à ce dernier). Un service de reprographie gratuit est offert pour imprimer les pièces d’identité requises. Il est fortement conseillé que le répondant accompagne le requérant pour authentifier l’identité de ce dernier. Il est obligatoire de fournir l’original du certificat de naissance non plastifié, délivré après janvier 1994 et d’avoir pris en note le nom de deux personnes, qui ne sont pas membres de la même famille que celle du requérant et qui le connaissent depuis plus de deux ans.