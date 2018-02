Classique des entreprises : 70 000 $ en dons remis en 23 ans

Crédit photo : Courtoisie Salon de quilles Saint-Pascal.

C’est les 2 et 3 février dernier que se déroulait la 23e édition de la Classique des entreprises au Salon de quilles de Saint-Pascal.

Un total de 56 équipes prenaient part à ce tournoi de style « participation » avec bourse et trophée, dont 11 nouvelles entreprises de la région. Parmi elles, 24 se sont rendues en finale. Les bourses totalisaient pas moins de 560 $. Cette année, c’est l’équipe du notaire Claude Gagnon qui est repartie avec les honneurs.

De plus, six organismes de la région se sont partagé 1950 $ en dons, à l’issu de ce tournoi. Parmi elles, mentionnons le Comité du 150e anniversaire de Saint-Philippe-de-Néri (500$), le Grand McDon (500$), le Festival Bonjour la visite (450$), le Carnaval de Saint-Bruno (200 $), le Gala des mérites de l’École secondaire Chanoine-Beaudet (200$) et le Comité du bal des finissants de Chanoine-Beaudet (100$). Depuis 23 ans, c’est 70 000 $ qui ont été remis au Kamouraska sous forme de dons grâce à la Classique des entreprises.