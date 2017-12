Une classe pas comme les autres : des boules de réconfort pour Noël

Crédit photo : Courtoisie

La classe en adaptation scolaire de Karina Bilodeau, à l’École secondaire La Rencontre de Saint-Pamphile, n’est visiblement pas comme les autres. Dans une même année scolaire, l’enseignante multiplie les projets spéciaux pour accrocher ses élèves et leur permettre d’apprendre autrement. Un de ces projets consiste à offrir des boules de réconfort pour Noël.

Les boules de réconfort sont un projet imaginé entièrement par les élèves. Elles consistent en une boule de plastique dans laquelle on retrouve une préparation de chocolat chaud. « Le but du projet était de faire une vente par internet et une autre lors du Salon du cadeau qui avait lieu à Saint-Pamphile le 2 décembre dernier », d’indiquer l’enseignante.

Au total, ce sont 367 boules qui ont été conçues par les élèves. De ce nombre, 279 ont été commandées avant le Salon. Les autres ont été vendues lors de l’événement. « Si on en avait eu plus, on en aurait vendu davantage », de préciser Karina.

À partager

Avec l’argent de cette vente, les élèves en adaptation scolaire de l’École secondaire La Rencontre ont offert d’autres boules de réconfort, mais cette fois-ci, gratuitement. « C’est la base du projet. Redonner au suivant. Pour chaque trois boules vendues, les élèves s’engageaient à en fabriquer une de plus qui serait offerte gratuitement à une personne seule ou isolée à Noël », de mentionner Karina Bilodeau.

Ainsi, les 13 élèves de la classe, âgés entre 12 et 17 ans, ont fabriqué 122 boules supplémentaires, plaçant le compte final à 489. Ils les ont distribuées auprès de 25 femmes de la CALACS Rive-Sud (Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel) et à des personnes âgées du Centre de jour de Saint-Pamphile, ce qui rend très fière leur enseignante. « On regarde également la possibilité de se rendre auprès de personnes hospitalisées à Montmagny », ajoutait-elle.

Valorisant

Que ce soit les boules de réconfort, le tour du monde en 180 jours de classe, les meubles en palettes de bois en 2016, ou même les jeux format géant pour aînés au printemps 2017, les projets spéciaux sont partie intégrante de l’enseignement de Karina Bilodeau auprès de ses élèves en adaptation scolaire. Et elle ne semble pas vouloir s’arrêter de sitôt.

« C’est ce qui accroche le plus mes élèves qui sont souvent confrontés à des échecs dans les matières traditionnelles. Dans les projets spéciaux, ils voient qu’ils peuvent réussir des choses et c’est extrêmement valorisant pour eux. C’est pourquoi je serais portée à dire que c’est une méthode qui porte ses fruits », concluait-elle.