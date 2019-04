Un citoyen de Saint-Roch-des-Aulnaies reçoit le prix Hommage bénévolat-Québec

Crédit photo : Courtoisie

Dans le cadre de la Semaine de l’action bénévole, le gouvernement du Québec reconnait depuis 22 ans l’engagement exceptionnel de bénévoles et d’organismes de toutes les régions du Québec lors de la remise des prix Hommage bénévolat-Québec.

En décembre dernier, le Conseil municipal proposait la candidature d’un citoyen de Saint-Roch-des-Aulnaies, M. Marc-André Rioux. Homme très engagé, M. Rioux n’a jamais compté les heures consacrées à ses nombreuses actions bénévoles. Quelques années après s’être établi au sein de la communauté, il s’est vite impliqué dans la vie religieuse, scolaire et municipale. Ses talents de communicateur se prêtaient bien à l’animation de rencontres et d’échanges constructifs entre Aulnoises et Aulnois.

M. Rioux s’est aussi investi à faire rayonner le patrimoine bâti ainsi que l’histoire de la municipalité en organisant, avec d’autres bénévoles, la semaine du patrimoine. Celle-ci se veut une vitrine permettant à Saint-Roch-des-Aulnaies de faire connaître ses attraits culturels, patrimoniaux et architecturaux.

Notons aussi l’implication dévouée de M. Rioux au sein du mouvement des Chevaliers de Colomb pendant de nombreuses années.