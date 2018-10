Le cirque de l’horreur débarque à L’Islet

Crédit photo : David Huot

Pour une 4e année, le brise-glace Ernest-Lapointe du Musée maritime du Québec sera le théâtre d’une expérience immersive terrifiante. Animé par plus de 70 comédiens et artistes du cirque, le Bateau fantôme de L’Islet accueillera les familles de 12 h 30 à 17 h 30 puis les adultes et les adolescents friands d’émotions fortes de 18 h 30 à 22 h.

La deuxième génération de la troupe québécoise Stultitius Ultimus Circus a accepté d’animer le Ernest-Lapointe à la mémoire de leurs parents sauvés en 1951 par ce navire, alors que celui-ci était en mission secrète pour l’armée canadienne. L’état de santé mentale des membres de la troupe de l’époque était passablement atteint au moment où ils ont été retrouvés sur une île perdue du Pacifique. Des spécialistes de la santé nous ont affirmé que les comportements psychopathes des parents clowns, magiciens et lanceurs de couteaux n’étaient pas héréditaires et que les visiteurs du bateau fantôme de L’Islet de cette année seront en sécurité… enfin, presque tous les spécialistes sont de cette opinion. Voilà la trame narrative qui sous-tend la mise en scène de l’édition de 2018.

Cette année, l’accès au site sera payant (5 $ pour les 13 ans et plus, 2 $ pour les 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins et les membres du Musée) et donnera accès à volonté à l’ensemble des activités extérieures et festives offertes au public : le parcours immersif à bord du Bateau fantôme, le labyrinthe de bottes de foin préparé par le Comité de la famille et des ainés de L’Islet ainsi que les animations terrestres ludico terrifiantes et une gâterie surprise.

Le projet est né du désir commun de la municipalité de L’Islet et du Musée maritime du Québec de créer un évènement d’automne qui se distingue par son originalité et son implication citoyenne. Dans le but avoué de positionner la Côte-du-Sud comme destination Halloween par excellence, le bateau fantôme sera partenaire publicitaire du fameux L’Halloween à La Pocatière et de La danse du diable au Manoir des Aulnaies de la Seigneurie.