Cinq prix de robotique pour les élèves du Collège

Crédit photo : Courtoisie

Les Robotgoths du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière se trouvaient dernièrement à l’Université Laval pour une compétition de robotique où s’affrontaient 70 équipes. Pour l’occasion, pas moins de dix équipes représentaient le Collège.

Parmi celles-ci, cinq sont fièrement de retour à La Pocatière avec une médaille. Trois équipes des Robotgoths se sont démarquées au défi « Sumo Adrénaline 4 moteurs ». L’équipe de Jean-Thomas Grenier (La Pocatière) et Samuel Fleury (Saint-Pascal) a obtenu une médaille d’or. Clarence Dubé (La Pocatière), quant à lui, a reçu une médaille d’argent, alors que l’équipe de Maxime Deschênes (Saint-Jean-Port-Joli) et Jeremy Briand (Sainte-Anne-de-la-Pocatière) revient avec une médaille de bronze. Au défi « Sumo Adrénaline 2 moteurs », Mathis Caron (L’Islet) et Justin Laplante (Saint-Pascal) ont reçu une médaille d’or pour leur projet, tandis que l’équipe composée de Charles-Étienne Anctil (La Pocatière), Louis-Philippe Gagné (Saint-Aubert) et Olivier Harvey (Kamouraska) a obtenu une médaille de bronze.