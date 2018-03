Cinq médailles pour l’équipe de judo Élite-Dynaco

Crédit photo : Courtoisie

L’édition 2018 de la Coupe Gaston-Gagnon se tenait samedi dernier au Cégep de Rivière-du-Loup et était organisée par le club Judo Tani.

L’Équipe Élite-Dynaco avait six représentants et cinq sont revenus avec une médaille au cou, dont quatre d’or. D’abord chez les U -12, Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière et Charles Dubé de Saint-Onésime-d’Ixworth ont remporté tous leurs combats pour l’or dans leur catégorie de poids. Pour sa part, Omar Mazouzi de La Pocatière s’est hissé sur la deuxième marche du podium pour l’argent. Dans la catégorie U14, Olivier Larouche de La Pocatière a également remporté l’or chez les moins 75 kg. Enfin, Mégan Lévesque de Saint-Pacôme, ceinture Jaune/orange, a rapidement remporté ses deux combats contre une judoka ceinture orange/verte. Quant à Justin Lizotte de La Pocatière, récemment promu ceinture orange/verte, il a affronté un adversaire de même grade, mais plus expérimenté. Ils se sont partagé une victoire chacun, mais au troisième face-à-face, Justin qui avait le contrôle du combat au début, s’est fait jouer un tour au sol en perdant par immobilisation.