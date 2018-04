Cinq médailles au Championnat provincial de judo

Crédit photo : Courtoisie

Le club de judo D’Amqui était l’Hôte du championnat provincial de judo les 7 et 8 avril dernier. Près de 700 judokas provenant de partout au Québec s’étaient donné rendez-vous dans la région de la Matapédia.

Cette compétition comptait entre autres pour la sélection au championnat canadien 2018 en mai prochain à Calgary pour les catégories U-16 et plus. L’équipe Élite-Dynaco du club Judo-La Pocatière était représentée par six athlètes dans les catégories U-12, U-14 et U-18 et cinq sont revenus avec une médaille au cou.

D’abord chez les U-12 les deux champions régionaux le 25 mars dernier, Mathis-Olivier Lizotte de La Pocatière chez les moins 32 kg et Charles Dubé de ST-Onésime d’Ixworth dans les moins 39kg ont terminé leur journée avec une médaille d’argent après des victoires à leur crédit contre des ceintures plus élevées.

Pour sa part, Omar Mazouzi de La Pocatière chez les moins 45 kg est monté sur la troisième marche du podium pour le bronze. Chez les U-14 moins de 42kg Justin Lizotte de La Pocatière a fait face à des adversaires de taille, mais a pu atteindre le podium pour une médaille de bronze. Quant à Mégan Lévesque de St-Pacôme faute de participantes dans sa catégorie de poids elle a été surclassée avec une plus lourde et autre judoka avec une ceinture verte/bleue alors que Mégan est ceinture jaune/orange. Finalement chez les U-18 Jasmin Bélanger dans la catégorie moins 46kg a rencontré des adversaires qui l’attendaient de pied ferme compte tenu de sa réputation comme champion canadien Élite U-18. Il a dû se contenter de la médaille de bronze, mais ce n’est que partie remise au championnat canadien, puisqu’ils sont sélectionnés pour Calgary en mai prochain. Jasmin en sera à sa deuxième participation alors que l’an dernier il avait remporté la médaille de bronze. Jasmin sera encore en action à la fin juin à la Coupe Canada qui aura lieu à Montréal. D’ici ce temps le club judo La Pocatière tiendra la Coupe Dynaco 2018 à la Polyvalente de La Pocatière le samedi 28 avril.