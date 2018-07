Du cinéma tout l’été aux Arts de la scène

Crédit photo : Courtoisie

Beau temps, mauvais temps, le cinéma reste une sortie estivale de choix. À la Salle Promutuel Assurance, les films les plus attendus de l’été sont présentés deux fois par jour, six jours par semaine.

Les familles avec bébé et jeunes enfants sont invitées à commencer la semaine du bon pied grâce aux Matinées Parents Poupons, présentées tous les lundis 10 h. Ces représentations adaptées offrent un volume réduit et une lumière tamisée. L’entrée pour les enfants âgés de quatre ans et moins sera gratuite, alors que les tarifs habituels sont en vigueur.

Aussi, les représentations sont à l’horaire tous les lundis à 13 h 30 et du mardi au samedi à 13 h 30 et 19 h 30.

Les plus téméraires pourront avoir froid aux yeux devant les déchaînements de la mer avec le film En pleine tempête, présenté jusqu’au jeudi 5 juillet.

C’est ensuite un autre « ocean » qui déferlera; la sœur de Danny Ocean et sept autres femmes – toutes jouées par de grosses pointures américaines – l’aideront à cambrioler un collier de diamants de 150 M$. Venez voir le film Debbie Ocean 8 à Montmagny entre le 6 et le 12 juillet.

Après une entrée fracassante au box-office, le film Monde Jurassique : Le royaume perdu sera présenté du 13 juillet au 19 juillet pour le plaisir des petits et grands amateurs de dinosaures.

Ricardo Trogi récidivera également avec son troisième opus autobiographique intitulé : 1991. Cette fois, le jeune Ricardo part à la conquête de la femme de sa vie en Italie. Un premier voyage outremer rocambolesque où les premières expériences de la vie d’adulte se présentent à lui. À l’occasion des projections du film 1991, présenté à Montmagny entre le 27 juillet et le 9 août, les personnes nées en 1991 recevront gratuitement un petit popcorn sur présentation d’une carte d’identité avec preuve d’âge à l’achat d’un billet de cinéma.

Parmi les autres films de l’été à confirmer, il y aura Les Incroyables 2 ainsi que Hôtel Transylvanie 3 : Les vacances d’été. Pour connaître la programmation complète, consultez l’horaire détaillé au www.adls.ca. La billetterie cinéma ouvre ses portes 30 min avant le début du film pour l’achat de billets et de grignotines sur place.

N’oubliez pas que les MardIGA sont en vigueur tout l’été et que si vous êtes membres du Magasin COOP IGA de Montmagny, vous profitez de deux entrées régulières pour le prix d’une sur présentation de votre carte de membre, les mardis seulement.