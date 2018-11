CHOX-FM s’offre Gilles Proulx pour ses 80 ans

Crédit photo : Photo : Courtoisie.

Grand voyageur et passionné d’histoire, Gilles Proulx est avant tout une voix marquante de la radio québécoise depuis près de 60 ans. Le mercredi 14 novembre, à l’invitation de la radio CHOX-FM de La Pocatière qui célèbre cette année son 80e anniversaire, il sera de passage à la Salle André-Gagnon de La Pocatière pour offrir une conférence sur l’histoire de la radio.

Animateur de télé et de radio, Gilles Proulx connaît bien la Côte-du-Sud. En 1962, c’est à CKBM de Montmagny qu’il a débuté sa carrière d’animateur radio. Au fil des ans, il a travaillé pour les plus grands médias du Québec à titre d’animateur, journaliste ou directeur de l’information à Radio-Canada, CJMS, CKAC et le 98,5 FM.

Depuis quelques années, il commente l’actualité de façon hebdomadaire à CHOX-FM de La Pocatière et CIQI-FM à Montmagny. D’ailleurs, c’est à la suggestion du directeur général de ces deux stations, Ghislain Simard, que M. Proulx a accepté de présenter sa conférence sur l’histoire de la radio dans le cadre du 80e anniversaire de la station de La Pocatière. « C’est une des trois conférences que je présente de façon régulière. M. Simard avait lu mon livre, La radio d’hier à aujourd’hui, sur laquelle ma conférence est basée, et il m’a proposé de venir la présenter à La Pocatière. Je trouvais que l’opportunité était belle d’aller retremper dans la région où j’ai débuté ma carrière », a-t-il confié.

« C’était une station qui travaillait à l’élévation de la connaissance. C’était le propre de toutes les stations de radio, à l’époque. » – Gilles Proulx

Des années 20 à aujourd’hui

Pour évoluer dans ce médium depuis près de 60 ans, Gilles Proulx connaît bien les époques les plus marquantes de la radio. À l’intérieur de sa conférence, il présentera donc chacune des décennies de ce média lancé dans les années 20, jusqu’à aujourd’hui, en plus de s’attarder à l’histoire de la radio de La Pocatière. « La radio a connu plusieurs décennies marquantes. Son âge d’or a certainement été les années 30, époque où CHGB (aujourd’hui CHOX-FM) a vu le jour », a-t-il rappelé.

En effet, c’est en 1938 que CHGB a débuté sa diffusion sur la bande AM. Rapidement, la radio va s’imposer comme un joueur très important au Québec, selon Gilles Proulx. « C’était une station qui travaillait à l’élévation de la connaissance. C’était le propre de toutes les stations de radio, à l’époque », a-t-il rappelé. Aujourd’hui, il déplore le virage des grands réseaux sur la bande FM qui sont davantage orientés vers le divertissement. « Au départ, on s’adressait à un auditoire plus illettré. Maintenant, les gens sont plus instruits, mais on cherche continuellement à abâtardir l’auditoire », a-t-il déclaré, avec son franc-parler légendaire.

Toujours aussi passionné, Gilles Proulx proposera sa conférence sur l’histoire de la radio le mercredi 14 novembre à 19 h 30 à la Salle André-Gagnon. Billets en vente au Musée de l’agriculture et de l’alimentation, chez Metro Plus Lebel, à la Librairie L’Option de La Pocatière, à la Tabagie Lunik de Saint-Pascal et à la radio CHOX-FM.