Le Chœur Amisol tient son concert traditionnel de Noël

Crédit photo : Courtoisie

Le Chœur Amisol de Saint-Alexandre-de-Kamouraska tiendra son concert traditionnel de Noël le samedi 8 décembre 2018 à 20 h à l’église de Saint-Alexandre.

Sous le thème : « Rapapam et Falala! », la population est conviée à ce spectacle permettant d’entrer pleinement dans l’ambiance des fêtes. Le Chœur Amisol est un ensemble vocal à quatre voix mixtes qui compte 47 membres. Sous l’habile direction de Mme Danielle Bernier et l’accompagnement de M. Jean Maurais, ce sera une représentation particulièrement intéressante et dynamique.

Le lendemain, 9 décembre 2018 à 14 h 30, une seconde représentation aura lieu au Théâtre des Prés de Saint-Germain-de-Kamouraska alors que le Chœur Amisol a été invité pour y présenter un spectacle afin de souligner la clôture des fêtes du 125e anniversaire de la paroisse.