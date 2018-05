Chevreuil : préparation printanière

Votre chasse au chevreuil de l’automne dernier ne s’est pas déroulée comme vous l’auriez souhaité malgré la présence de quelques mâles intéressants captés sur vos caméras. Vous vous demandez pourquoi par exemple le mâle que vous convoitiez visitait vos appâts de jour et que soudainement il est devenu nocturne. Voici quelques pistes de solution dont certaines qui doivent être mises en application dès ce printemps.

On ne le dira jamais assez, le chevreuil est un animal extrêmement nerveux et le moindre chambardement dans son habitat peut être suffisant pour modifier ses habitudes. Ainsi toutes les modifications à votre site doivent être effectuées au printemps. De cette façon, les cerfs auront amplement le temps de s’acclimater à vos changements. Ainsi, l’installation de vos caches et l’élagage de vos lignes de tir doivent être effectuées le plus tôt possible. Rendu à l’automne, tout chambardement peut atténuer grandement vos chances de succès. Puisque la végétation commence à peine à repousser et qu’elle est dénudée comme en novembre, prenez le temps de monter dans votre cache et assurez-vous qu’aucune branche ne vous nuise. Avant de procéder à ces modifications, assurez-vous par contre que votre site d’affût se situe à bon vent. Cet élément est capital sinon vous perdez littéralement votre temps. Il est tout aussi important de vous assurer que le sentier que vous emprunterez pour accéder à votre site soit lui aussi à bon vent. Ces deux éléments sont la base à respecter si on veut obtenir du succès. Tous ces éléments doivent être parfaitement contrôlés plusieurs mois avant la saison car rendu à l’automne, procéder à de tels ajustements peut modifier grandement la routine des chevreuils de votre secteur.

De plus, grâce aux photos de vos caméras de la saison dernière, vous avez probablement remarquer que votre grand mâle arrivait souvent de la même direction ce qui vous permettra d’orienter vos recherches dans le bon secteur de votre territoire pour tenter de comprendre ses patrons de déplacements. Deviner le trajet emprunté par ce dernier peut s’avérer capitale comme information en prévision de la prochaine saison. Si par exemple, vous savez que votre mâle arrivait 10 minutes après l’heure légale de chasse du soir et que vous connaissez le trajet qu’il emprunte, rien ne vous empêche de prévoir déjà un site d’embuscade à par exemple 200 mètres de votre site appâté. Pour cela, profitez du fait que la végétation n’a pas repoussé pour retrouver des grattages ou frottage de l’an dernier qui confirme que votre mâle est passé par tel endroit. Pour deviner son patron de déplacement, il faut se mettre dans la peau de cet animal qui fait tout en son pouvoir pour passer inaperçu dans ses déplacements. Investiguez les lignes de transition entre les résineux et les feuillus. C’est généralement à cet endroit que les chevreuils vont passer.

Après avoir procédé aux ajustements nécessaires de vos sites et installé des caméras de détection il ne vous reste qu’à garder les lieux le plus paisible possible. En période estivale, essayez de ne pas trop venir sur votre territoire pour examiner vos photos captées par vos caméras de détection. Si votre curiosité est trop grande, installez une caméra de détection cellulaire. De cette façon, vous pourrez espionner vos chevreuils dans le confort de votre foyer sans pour autant les déranger.