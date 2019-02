Les chevaliers de Colomb rénoveront les croix de chemin

Crédit photo : Courtoisie

Les chevaliers de Colomb du Conseil 5425 de Sainte-Anne-de-La-Pocatière, ont décidé de faire la réfection des croix de chemin des secteurs que couvre leur Conseil, soit Saint-Onésime, La Pocatière, ville et municipalité et Rivière-Ouelle.

Suite à l’inventaire des endroits où elles sont situées, les membres du comité détermineront celles qui nécessitent le plus d’attention. L’objectif est d’en rénover au moins une par année. Un appel à tous est d’ailleurs lancé à la population pour faire le répertoire et afin de soutenir ces projets, soit en contribuant monétairement, soit en s’impliquant dans les divers travaux.

Déjà, la croix de chemin du rang de la montagne Thiboutot à Sainte-Anne-de-la-Pocatière a été reconstruite à l’été 2018. Près de 400 $ ont été déboursés à cet effet par le Conseil. Le frère Jean-Denis Lizotte (photo en médaillon) a consacré pas moins de 90 h pour l’ensemble de l’ouvrage. Il a d’ailleurs reçu la mention honorifique de chevalier du mois de décembre afin de saluer sa généreuse implication bénévole. Au printemps, il restera à installer les objets symboliques accompagnant la croix, comme l’échelle, le saint cœur et autres.

Les croix de chemin qui parsèment le paysage québécois sont beaucoup plus que de simples symboles religieux. Chacune a sa propre histoire expliquant son origine. Certaines peuvent être toutes simples, souvent blanches, en bois. D’autres, dites « de la Passion », portent sur leur axe horizontal divers outils qui ont servi à mettre à mort Jésus : lance, clous, couronne d’épines, etc. « Ce sont des instruments qui rendent compte de la mort du Christ, mais qui, en pratique, peuvent aussi témoigner d’un rapport social important, car ce sont des outils de la vie quotidienne, comme l’égoïne du charpentier et les pinces du forgeron », affirme l’historien Jean-François Nadeau. Le troisième type de croix est le calvaire qui est doté d’une représentation du Christ crucifié.

Les membres du comité sont : Gérald Beaulieu, coordonnateur, Jean-Denis Lizotte, Rémi Béchard, Alain Gallant et Jacques Martineau. Le Grand chevalier du conseil 2425 peut être joint au 418 856-4198.

En terminant, rappelons que le Conseil, en partenariat avec les fermières de La Pocatière, tiendra un brunch-bénéfice le dimanche 10 février au Collège entre 10 h et midi. Quelques cartes sont encore disponibles auprès des membres des organisations d’ici jeudi soir 7 février.