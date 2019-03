Les Chevaliers de Colomb de Saint-Pamphile s’impliquent pour La Maison d’Hélène

Crédit photo : Courtoisie

Le 3 mars dernier, lors de leur « Brunch reconnaissance » annuel, les Chevaliers de Colomb du Conseil 3075 de Saint-Pamphile ont remis un chèque de 1000 $ à Hélène Caron afin de soutenir financièrement La Maison d’Hélène.

Cette résidence a pour but de permettre des soins personnalisés aux personnes en fin de vie des MRC de Montmagny et de L’Islet. Le montant remis résulte d’une partie des profits d’une vente de pain, réalisée en février sous la responsabilité de Jean-Yves Thiboutot, avec l’aide de plusieurs Chevaliers et non-Chevaliers.

Dans son mot de remerciement, Mme Caron a précisé que l’ouverture devrait être faite en avril prochain et qu’il n’y aura pas de frais pour les personnes malades.