Le Chat perché dévoile ses couleurs

Crédit photo : Maxime Paradis

La nouvelle salle de jeu Le Chat perché de la Maison de la famille du Kamouraska (MDFK) a dévoilé ses couleurs pour la première fois, le 19 février dernier. Unique dans tout le Kamouraska, elle se veut un nouveau lieu de rencontre et de divertissement pour les petites familles de la région.

Né d’un rêve partagé par une mère de famille, Marie-Eve Arbour, et la Maison de la famille elle-même, cette nouvelle salle de jeux aérée et aux couleurs vives a pignon sur rue à Saint-Pascal, dans le local jadis occupé par Projektion 16-35. « On était déjà en réflexion à la MDFK depuis un moment pour trouver des locaux un peu plus grands qui allaient permettre de mieux réaliser nos activités. La proposition de Marie-Eve est arrivée à point, car c’était aussi un désir partagé par plusieurs autres parents du Kamouraska », d’indiquer la directrice générale, Julie Théberge.

« On était déjà en réflexion à la MDFK depuis un moment pour trouver des locaux un peu plus grands qui allaient permettre de mieux réaliser nos activités. La proposition de Marie-Eve est arrivée à point, car c’était aussi un désir partagé par plusieurs autres parents du Kamouraska. » – Julie Théberge.

Lieu de rencontre, de socialisation et de créativité, la salle de jeux a été conçue autant pour plaire aux petits qu’aux grands. Ainsi, les parents pourront s’adonner à discuter entre eux autour d’un bon café, pendant que les enfants eux s’amuseront avec les nombreux espaces d’amusement mis à leur disposition. « Le concept qu’on a voulu privilégier avec Le Chat perché est celui du jeu libre. Les recherches démontrent de plus en plus que c’est ce qui est le plus bénéfique pour les enfants. Le projet a été développé en ce sens », d’ajouter Julie Théberge.

Assurer la pérennité

Réalisée au coût de 75 000 $, la salle de jeux Le Chat perché a bénéficié de dons équivalents à 70 000 $ en provenance du public, de diverses entreprises et municipalités du Kamouraska, de la Ville de Saint-Pascal et de la MRC de Kamouraska. La MDFK a complété le montage financier en injectant 5000 $, d’ajouter Julie Théberge.

Afin d’assurer la pérennité de l’espace, une grille tarifaire a été établie pour les enfants et les parents qui fréquenteront la salle de jeux. Celle-ci peut être consultée sur le site mfkamouraska.com. « Avec les revenus d’accès et les locations de la salle pour les anniversaires ou les baptêmes, par exemple, nous croyons être en mesure de pouvoir maintenir l’endroit en bon état. On réfléchit même à le bonifier dans le futur, car nous avons encore des idées pour une phase 2 et une phase 3 de développement », de confirmer la directrice générale.

Le 23 février prochain, ce sera au tour des familles kamouraskoises de découvrir Le Chat perché. Par la suite, la salle de jeux sera ouverte selon l’horaire affiché sur le site internet de la Maison de la famille du Kamouraska, dès le 1ermars.