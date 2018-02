Charles-Étienne Lemelin au Tournoi Pee-wee de Québec

Crédit photo : Courtoisie

Charles-Étienne Lemelin de Saint-Pascal participera au Tournoi international de Hockey Pee-wee de Québec, du 7 au 18 février au Centre Vidéotron. Il est le seul joueur en provenance du Kamouraska à faire partie de l’Océanic de l’Est-du-Québec.

Charles-Étienne, qui évolue à titre d’ailier droit au sein de l’Océanic, en sera à sa première participation au Tournoi Pee-wee de Québec. Des changements survenus la saison précédente au sein de la structure Pee-wee de l’Est-du-Québec n’avaient pas permis à Charles-Étienne de participer au tournoi l’an passé. « L’équipe rassemble maintenant des joueurs qui proviennent des quatre coins du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine », d’expliquer le père de Charles-Étienne, Éric Lemelin.

Cette réalité géographique est le principal défi que rencontre l’équipe. Étant donné la provenance des joueurs, ceux-ci s’entraînent chacun de leur côté la semaine et se retrouvent la fin de semaine pour l’entraînement en équipe. « C’est sûr que ça peut nous désavantager durant le tournoi face aux autres équipes qui proviennent des grands centres. Elles ont assurément une longueur d’avance sur nous au chapitre du jeu collectif », d’expliquer Éric Lemelin, également connu comme gouverneur et directeur général de L’Impérial de Saint-Pascal.

« De toute façon, le but de l’Océanic n’est pas de développer une équipe, mais développer des joueurs en fonction de leurs habilités et de leurs outils. À terme, l’objectif est que les joueurs puissent endosser l’uniforme des Albatros Midget AAA », ajoutait-il.

Belle expérience

Le premier match de l’Océanic doit être disputé mercredi à 14 h 15 au Centre Vidéotron. Il rencontrera les Cataractes de Shawinigan. En cas de défaite, l’Océanic jouera contre le Drakkar de Baie-Comeau, lundi. S’il gagne, il rencontrera plutôt les Remparts de Québec, mercredi prochain.

En plus de la compétition, l’équipe disputera des matchs hors-concours contre des formations provenant d’Anaheim, près de Los Angeles, de New York et de Boston. « C’est sûr que l’équipe ne part pas favorite au tournoi, mais au-delà de la victoire, c’est l’expérience que les jeunes vont tirer de ce tournoi qui compte. Dans leur cheminement, c’est très significatif », de conclure Éric Lemelin.