Charles Dubé, champion provincial en judo

Crédit photo : Courtoisie

Les 30 et 31 mars derniers, plus de 700 judokas s’étaient donné rendez-vous à Amqui pour le championnat provincial tenu par Judo-Québec.

L’Équipe Élite-Avantis du Club Judo-La Pocatière était représentée par sept judokas et ils ont réalisé une récolte de quatre médailles. Chez les U -12 moins 45 kg, Charles Dubé de Saint-Onésime-d’Ixworth a remporté le titre de champion provincial avec une fiche parfaite sans défaite. Pour sa part, Omar Mazouzi de La Pocatière a gagné la médaille d’argent chez les U-14 moins 50kg avec deux victoires et une défaite. Les deux autres médailles, de bronze cette fois, ont été décernées à Marc-Antoine Pelletier chez les U -12 moins 30 kg et sa sœur Marie-Jeanne chez les U -14 moins 40 kg, tous deux de Sainte-Anne-de-la-Pocatière. D’autre part, Justin Lizotte de La Pocatière a bien figuré avec trois victoires et deux défaites dans la catégorie U -14 moins 46 kg qui comptait 18 judokas. Enfin, Olivier Michaud de Sainte-Louise a remporté une victoire pour deux défaites chez les U -18 moins 73 kg. Aussi, Mégan Lévesque de Saint-Pacôme, ceinture orange/vert chez les U -16 moins 73 kg, était seule dans cette catégorie et a donc été surclassée avec des ceintures plus élevées et expérimentées.