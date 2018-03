Des chariots remplis de trésors pour stimuler les aînés

Crédit photo : Maxime Paradis

Les aînés de la MRC de L’Islet verront leurs sens et leur mobilité davantage sollicités grâce à trois chariots de stimulation conçus sur mesure pour eux. Chacun de ces chariots doit être mis à la disposition du personnel, des bénévoles et des membres des familles des résidents des CHSLD de Saint-Jean-Port-Joli, Saint-Eugène et Sainte-Perpétue.

C’est l’entreprise Rousseau Métal de Saint-Jean-Port-Joli qui a conçu les trois chariots présentés jeudi dernier et qui ont été rendus disponibles le lendemain dans les trois établissements mentionnés précédemment. Mobiles et disposant chacun d’un petit téléviseur avec lecteur DVD, ils respectent plusieurs spécificités réclamées par les instigatrices du projet, comme l’accessibilité du matériel, la manipulation sécuritaire et la prévention des infections. Composés de quatre tiroirs, chacun d’entre eux dispose de matériels de stimulation qui font appel aux sens, aux souvenirs, ou à des activités occupationnelles diverses.

« Par le passé, on avait beaucoup recours à la médication pour traiter les problèmes comportementaux liés aux troubles cognitifs. Aujourd’hui, la pharmacologie est le dernier recours. On privilégie désormais les méthodes non pharmacologiques comme celle-ci. » – Dre Michèle Morin

Comme le souligne la Dre Michèle Morin, rattachée aux installations de L’Islet pour le CISSS de Chaudière-Appalaches, ce projet de chariots de stimulation s’inscrit dans une nouvelle approche auprès des personnes aînées souffrant de démences ou d’autres troubles cognitifs, par exemple. « Par le passé, on avait beaucoup recours à la médication pour traiter les problèmes comportementaux liés aux troubles cognitifs. Aujourd’hui, la pharmacologie est le dernier recours. On privilégie désormais les méthodes non pharmacologiques comme celle-ci », précisait-elle.

Formation

En plus d’être formés à l’utilisation des chariots, le personnel, les bénévoles et les membres des familles des résidents des CHSLD pourront compter sur un guide d’animation qui doit les orienter dans les activités à réaliser avec le matériel mis à leur disposition dans les chariots. Quelques exemples ont d’ailleurs été présentés lors de la conférence de presse. « On peut demander à des aînés de trier des chaussettes par couleurs, faire des casse-têtes, insérer des objets dans un coffre à outils ou tout simplement favoriser la socialisation par le biais de photos qui évoquent certains souvenirs de leur passé », d’indiquer Marylou Mercier, éducatrice spécialisée.

D’une valeur de 5000 $ chacun, les trois chariots ont été payés grâce à un don de 15 000 $ de la Fondation des services de santé de la MRC de L’Islet. Ce montant n’inclut pas le coût de fabrication des trois chariots qui eux ont été gracieusement offerts par Rousseau Métal et dont la valeur totale est évaluée à 4300 $.