Un chantier jeunesse au Guatemala pour promouvoir la persévérance scolaire

Crédit photo : Courtoisie

C’est avec enthousiasme que le Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet organise un chantier jeunesse afin de promouvoir la persévérance scolaire auprès de huit élèves inscrits à l’éducation des adultes du Centre d’éducation des adultes de Montmagny-L’Islet.

Les participants à ce projet, en plus de poursuivre leur cheminement académique de base, soit le français, les mathématiques et l’anglais, doivent parfaire leurs connaissances de l’espagnol, apprendre la menuiserie, suivre une formation sur des aspects interculturels (choc, valeurs, etc.) et travailler leur dynamique de groupe.

Toute la formation prédépart se déroule dans les locaux du CJE à L’Islet. Par la suite, ils s’envoleront pour une durée de trois semaines le 18 mars prochain vers le Guatemala réaliser un chantier dans la ville d’Antigua. Ils réaliseront plusieurs travaux, dont l’aménagement d’un plancher de ciment pour une famille dans le village d’Alotenango.