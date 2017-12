Changement de garde à la CAQ Côte-du-Sud

Crédit photo : Courtoisie

Le comité d’action local de la Coalition Avenir Québec de la circonscription Côte-du-Sud annonce un changement au poste de président.

Alexis Ross quitte la tête du comité en restant toutefois directeur et membre de l’exécutif. Le nouveau président, Sébastien Bouchard-Théberge, milite à la CAQ depuis la fondation du parti. Selon lui, seule la CAQ peut déloger le gouvernement libéral de Philippe Couillard en 2018 et apporter le changement que réclament les Québécois. « Notre région a besoin de changement, elle a besoin d’un gouvernement qui sera présent pour aider à relancer notre économie régionale et pour remettre de l’argent dans le portefeuille des familles de Côte-du-Sud », affirme-t-il.

Le nouveau président reconnaît que le comité d’action local doit travailler davantage à faire connaître les idées et les propositions de la CAQ. « Mon rôle est exclusivement organisationnel », rappelle le nouveau président. « Nous sommes toujours en attente du candidat, mais je peux vous assurer que la CAQ sera présente aux prochaines élections. Mon rôle, à ce moment, c’est d’appeler à la mobilisation et d’informer les citoyens sur nos propositions » ajoute-t-il.