Des chandails à l’effigie des affiches initiées par Benoit Dumais

Crédit photo : Courtoisie

La série d’affiches humoristiques conçues par l’enseignant du Cégep de Rivière-du-Loup originaire de Saint-Pascal, Benoît Dumais, prend forme sur des chandails.

Les illustrations qui pointaient les erreurs les plus communes d’orthographe, de grammaire et de conjugaison des étudiants avaient fait le tour de la province et au-delà, en raison de leur originalité. L’initiative accrocheuse a d’ailleurs obtenu en mai un prix lors du Gala des Mérites du français 2018 de l’Office québécois de la langue française (OQLF).

Cette fois, on a demandé à la créatrice de mode Kapé de Cacouna de créer des chandails à partir de l’affiche la plus populaire, celle portant sur le pluriel du mot cheval. Pour s’en procurer un au coût de 25 $, il suffit de visiter le www.kapeboutique.com.

Les profits de la vente seront versés à la Fondation du Cégep de Rivière-du-Loup, dont l’objectif est notamment de bonifier le programme de bourses aux étudiants et d’améliorer les installations et les conditions d’apprentissage de la clientèle collégiale.