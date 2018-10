Champions du Club de golf de Saint-Pacôme

Crédit photo : Courtoisie

Lucie Bossé et Jean-Louis Violette ont remporté un championnat sur deux jours consécutifs auquel une trentaine de joueurs ont participé.

Le pointage de Lucie Bossé est de 162 et celui de Jean-Louis Violette est de 156 en prolongation. Plusieurs joueurs avaient plus de 20 ans d’expérience, mais tout se joue sur le terrain. Par exemple, le gérant d’atelier Jason Dubé a perdu en prolongation contre le champion et il cumule une dizaine d’années d’expérience comme golfeur.